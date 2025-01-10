Купянск, Украина, 10 января, 2025, 15:14 — ИА Регнум. Спецназ Украины захватил в плен итальянского мастера по выпечке пиццы Джанни Ченни. Об этом сообщил информационный портал Today. it 9 января.

Karl-Josef Hildenbrand/dpa/Global Look Press

Сообщается, что итальянского повара, якобы воюющего на стороне ВС РФ, взяла в плен украинская разведка 7–8 января рядом с Купянском. В материале авторы приводят фотографию военного билета Ченни, на которой видно, что он родился 19 августа 1973 года в Неаполе, а в ноябре 2024 года стал российским добровольцем и отправился в зону проведения спецоперации.

По данным издания, итальянец ранее работал шеф-поваром в пиццерии Самары у почётного консула Италии Джангуидо Бреддо — в ресторане Anima.

«Он был моим сотрудником примерно год назад, а потом уволился. Я знал, что он переехал на юг от Волгограда, но не помню, куда именно. Он был необычным парнем, неаполитанцем, с чересчур заносчивым характером, и, зная теперь, что он ушёл в бой, я не удивлён», — приводит слова консула портал.

Как передавало ИА Регнум, 8 и 9 января под Курском сдались в плен 26 военнослужащих Вооружённых сил Украины (ВСУ). Отмечается, что военнопленных к Бердину забросили из Сумской области, а обучением занимались инструкторы из США и Европы. За период с 4 по 10 января 91 военный ВСУ сдался плен в зоне проведения спецоперации.