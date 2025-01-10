Москва, 10 января, 2025, 14:59 — ИА Регнум. В ходе новогодних праздников россияне активнее всего смотрели видео в VK и «Кинопоиске», а поздравляли друг друга в Telegram и WhatsApp. Популярность традиционных звонков продолжает снижаться, следует из исследования «МегаФона» на основе обезличенных данных абонентов.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Аналитики отмечают тренд на снижение привычного голосового трафика уже более семи лет. Абоненты переходят на общение в мессенджерах, чьи коммуникационные возможности гораздо шире. Наиболее заметно эта тенденция проявляется в новогодние праздники, когда россияне активно общаются, поздравляя друг друга.

Голосовой трафик на абонента с 31 декабря 2024 года по 8 января 2025 года сократился почти на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В то же время объём потребляемого интернет-трафика в расчёте на абонента вырос на 12,6%. Прошлогодние показатели были значительно ниже: в ночь с 2023 на 2024 год объем голосового трафика сократился на 7%, а потребление мобильного интернета в расчете на одного абонента выросло всего на 6%.

Telegram стал самым популярным мессенджером с шести часов вечера последнего дня 2024 года и до шести часов утра 1 января 2025 по суммарному объему трафика. По сравнению с 2024 годом показатель для данного мессенджера вырос почти на 13%. На втором месте оказался WhatsApp — прирост трафика оказался более чем в два раза выше и составил 30%. Самый высокий темп продемонстрировал популярный у молодежи Snapchat, в котором можно отправлять сообщения с прикреплёнными фото и видео. Он занял третье место, а его трафик увеличился на 86%.

Среди социальных сетей лидером в новогоднюю ночь стал VK, объем трафика которого увеличился на 35%. Второе место занял TikTok, который официально покинул Россию (+18%). А вот трафик «Одноклассников» упал на 19% по сравнению с прошлым годом, соцсеть оказалась на третьем месте.

Среди видеоплощадок первое место занимает «VK Видео», второе — «Кинопоиск», третье — RuTube. Прирост трафика у видеосервиса VK оставил 146%, а у «Кинопоиска» 24%. RuTube продемонстрировал аж пятикратный рост объема трафика год к году.

Существенно сократилась доля лидера прошлогоднего рейтинга — YouTube. Его трафик составил всего 5%. При этом среди видеоплощадок этот сервис опустился на восьмое место, уступив место крупным российским онлайн-кинотеатрам.