Никосия, 10 января, 2025, 14:58 — ИА Регнум. Решение президента США Джо Байдена о выделении Украине очередного пакета помощи ужасно на фоне ситуации с пожарами в Лос-Анджелесе. Об этом 10 января заявил кипрский журналист Алекс Христофору.

ALLISON DINNER/EPA/ТАСС

«Учитывая то, что происходит в Южной Калифорнии, ужасно объявлять об увеличении помощи Украине», — написал он в соцсети Х.

Как передавало ИА Регнум, 9 января глава Пентагона Ллойд Остин объявил о выделении Украине пакета военной помощи в размере 500 млн долларов, который станет последним при администрации Байдена. В него вошли зенитные ракеты, боеприпасы, ракеты «воздух — земля».

В Калифорнии четвёртый день бушуют сильные лесные пожары. В Лос-Анджелесе горят несколько районов. Борьбу с огнём затрудняет сильный ветер, постоянно возникают новые очаги.

Пожар почти полностью уничтожил прибрежный город Малибу. Сильно пострадал Голливуд. Виллы многих известных актёров, в том числе Энтони Хопкинса и Джона Гудмена, сгорели.

В штате с 8 января действует режим масштабного бедствия. Власти США назвали нынешние пожары в Лос-Анджелесе самыми разрушительными в истории Калифорнии. Согласно последним данным, жертвами стихийного бедствия стали 10 человек.