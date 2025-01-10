Санкт-Петербург, 10 января, 2025, 14:55 — ИА Регнум. Сын актёра и певца, народного артиста РСФСР Михаила Боярского Сергей опроверг появившиеся в СМИ сообщения об экстренной госпитализации его отца.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Михаил Боярский

«С папой всё в порядке. Плановое КТ лёгких. Уже завтра у него спектакль», — привело его слова «РИА Новости».

Как передавало ИА Регнум, ранее 10 января Telegram-канал «112» со ссылкой на источник сообщил, что Боярского госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга. Отмечалось, что причиной этого стала ишемическая болезнь сердца.

Президент России Владимир Путин 26 декабря 2024 года поздравил Боярского с 75-летием. Глава государства также пожелал здоровья и вдохновения народному артисту РСФСР и его семье, а также всего наилучшего в новом году.

Актёра также поздравил с 75-летним юбилеем президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он отметил удивительную творческую судьбу Боярского, а также верность лучшим актёрским традициям.

Боярский известен по исполнению ролей в таких фильмах, как «Старший сын» (1975), «Собака на сене» (1977), «Д’Артаньян и три мушкетёра» (1978), «Гардемарины, вперёд!» (1987), «Дон Сезар де Базан» (19 890 и многих других. Он также является исполнителем многих популярных песен.