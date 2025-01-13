Москва, 13 января, 2025, 13:59 — ИА Регнум. Завершены основные работы по реконструкции очистных сооружений в московском районе Южное Бутово. Как рассказал заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков, пусконаладку оборудования планируется закончить в этом году.

Станислав Красильников/ТАСС

«Реконструкция позволит повысить надежность функционирования системы водоотведения районов Северное Бутово и Южное Бутово на юго-западе столицы, Щербинка в ТиНАО и ряда других, обеспечить необходимый резерв мощностей и увеличить производительность объекта с 80 до 110 тысяч кубометров в сутки», — сообщил Пётр Бирюков.

На территории очистных сооружений построили несколько технических зданий и сооружений. Благодаря реконструкции повысилась надежность работы комплекса и минимизировано проникновение вредных веществ в атмосферу.

Как подчеркнул заместитель мэра Москвы, ключевые узлы и механизмы, которые использовались при реконструкции, были произведены в России, диспетчеризация выполнена с применением отечественного программного обеспечения. Все работы проводили в условиях непрерывного функционирования прежних очистных сооружений.