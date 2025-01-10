Москва, 10 января, 2025, 14:41 — ИА Регнум. 2-й Западный окружной военный суд на полгода продлил арест двум украинским лётчикам Дмитрию Шиманскому и Александру Морозову, обвиняемым в терроризме.

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Пилоты Вооружённых сил Украины (ВСУ) были задержаны в 2023 году. Они рассказали о планируемых Главным управлением разведки минобороны Украины терактах с «грязной бомбой», а также переброске малых ядерных переносных зарядов.

«Поскольку в материалах уголовного дела содержатся документы, содержащие государственную тайну, а также в целях обеспечения безопасности участников процесса, судом принято решение о рассмотрении дела в закрытом режиме», — огласил решение судья.

Украинских военных обвинили в терроризме, нарушении правил международных полётов и незаконном пересечении госграницы.

Как сообщало ИА Регнум, 5 апреля 2023 года в Брянской области возле села Бутовск упал украинский легкомоторный самолёт, которым управлял Морозов. Пилота задержали, так как он пытался скрыться на украинской территории. На допросе мужчина изначально заявил, что не знал о пересечении границы с Россией.

Впоследствии выяснилось, что пилот после крушения спрятал выданные ему перед заданием автомат и бронежилет. Также именно с его самолёта на комбинат «Слава» Росрезерва были сброшены авиабомбы.