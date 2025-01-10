Тирасполь, 10 января, 2025, 15:08 — ИА Регнум. Власти Приднестровья продлили режим чрезвычайного положения до 8 февраля из-за острой нехватки газа в регионе. Об этом 10 января заявил в Telegram-канале Верховный совет непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР).

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Верховный совет ПМР утвердил указ президента ПМР о продлении режима чрезвычайного экономического положения в республике ещё на 30 дней, до 8 февраля», — говорится в сообщении.

В публикации также отмечается, что продление режима вызвано прекращением поставок газа в регион с 1 января 2025 года.

Ранее 9 декабря глава ПМР Вадим Красносельский объявил режим ЧП в сфере экономики сроком на 30 суток из-за угрозы прекращения транзита российского газа через территорию Украины.

Как передавало ИА Регнум, с января 2025 года российская компания «Газпром» остановила транзит газа в Молдавию из-за долгов властей республики. Кроме того, киевский режим отказался продлевать транзитный договор с Россией для поставок через свою территорию газа в Молдавию, а «Газпром» не стал предлагать альтернативных путей доставки.

Госсекретарь министерства энергетики Молдавии Константин Боросан 5 января сообщил, что в Приднестровье отказались от помощи Кишинёва на фоне газового кризиса.

9 января президент непризнанной республики Красносельский заявил, что поступавший из России в Приднестровье газ являлся формой гуманитарной помощи. Он добавил, что Приднестровье всегда было благодарно России за оказываемую поддержку.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова позднее назвала издевательством над жителями блокировку молдавскими властями поставок электроэнергии в Приднестровье. По её словам, происходящее в непризнанной республике показывает то, что западные страны стимулируют во всех точках мира, и делают это «под лжелозунгами о свободе демократии».