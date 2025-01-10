Оттава, 10 января, 2025, 14:36 — ИА Регнум. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо рассказал, что в шутку предлагал избранному президенту США Дональду Трампу «обменять» часть Канады на один из американских штатов.

OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо

Трюдо в эфире телеканала MSNBC отвечал на вопросы бывшего пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки о встрече с Трампом в его резиденции Мар-а-Лаго.

«В какой-то момент что-то в этом роде действительно прозвучало… Когда я начал предлагать: «Ну, возможно, можно было бы обменять Вермонт или Калифорнию на некоторые части», он тотчас же решил, что это уже не так смешно, и мы перешли к другому разговору», — заявил Трюдо.

Как сообщало ИА Регнум, 2 декабря Трамп на встрече с Трюдо заявил, что, если Оттава не остановит нелегальную миграцию и контрабанду наркотиков, Канада может стать 51-м штатом США. Трюдо на это пообещал усилить меры безопасности на канадско-американской границе.

6 января Трюдо объявил, что намерен покинуть пост главы правительства и лидера Либеральной партии Канады после избрания нового руководителя партии.

8 января Трюдо заявил, что Канада никогда не будет 51-м штатом США. По его словам, канадский и американский народы получают выгоду от их партнёрства в сфере торговли и в обеспечении безопасности. В ответ на это американский миллиардер Илон Маск назвал Трюдо девочкой и заявил, что его мнение ничего не значит, поскольку он больше не «губернатор Канады».