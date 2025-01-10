Москва, 10 января, 2025, 14:41 — ИА Регнум. Двух бывших топ-менеджеров «Роснано» Ирину Рапопорт и Олега Киселёва объявили в международный розыск по делу о мошенничестве. Информация об этом содержится в материалах уголовного дела.

Григорий Сысоев/РИА Новости Ирина Рапопорт

Согласно материалам дела, Киселёв не проживает по месту регистрации. У следствия есть сведения о его нахождении за пределами России. В связи с этим россиянина объявили в международный розыск.

В отношении Рапопорт в материалах уголовного дела содержатся аналогичные сведения, сообщает 10 января ТАСС.

Как сообщало ИА Регнум, Киселёв работал в «Роснано» заместителем председателя правления. Рапопорт возглавляла дочернюю компанию «Роснано капитал». В 2014 году было возбуждено уголовное дело о хищениях в «Роснано».

В апреле 2024 года появилась информация о том, что в деле о хищении из «Роснано» 1,676 млрд рублей фигурируют Киселёв, Рапопорт, а также директор «дочки» «Роснано» Nanoenergo Fund Limited Олег Дьяченко и бывший президент и председатель правления АКБ «Пересвет» Александр Швец.

По версии следствия, в 2012–2015 годах вышеуказанные средства были выведены из «Роснано» через подконтрольные компании.

В августе 2024 года Мещанский суд Москвы заочно вынес Киселёву и Рапопорт меру пресечения в виде ареста по делу о растрате в особо крупном размере. Оба бывших сотрудника «Роснано» обжаловали это решение суда, но апелляция оставила его в силе.