Москва, 10 января, 2025, 14:12 — ИА Регнум. В Новой Москве провели реабилитацию 2-го Николо-Хованского пруда. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы в правительстве Москвы Пётр Бирюков.

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«Водоем находился в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, акватория активно цвела, наблюдались локальные разрушения береговой полосы, — отметил Пётр Бирюков. — Теперь это вновь комфортное место для отдыха горожан».

В рамках проекта водоем в ТиНАО площадью более 2,7 гектара очистили от ила, укрепили береговую полосу и сформировали зоны биоплато. «Очистка от иловых отложений была выполнена без полного спуска воды с применением плавающего земснаряда. Это позволило вернуть очищенную воду в пруд, сохранив привычные условия для рыб и микроорганизмов», — подчеркнул заместитель мэра Москвы.

«Для проведения работ по уходу за водоемом обустроили эксплуатационную дорожку, дополнительно сделали и прогулочные дорожки», — сообщил Бирюков. На трех зонах биоплато площадью 150 квадратных метров в них высадят 2,5 тыс. водных растений.

Специалисты Комплекса городского хозяйства Москвы регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации.