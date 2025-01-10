Москва, 10 января, 2025, 14:24 — ИА Регнум. Шесть слонят, переданных в дар Мьянмой, прибыли в Большой Московский государственный цирк (БМГЦ). Об этом 10 января сообщил на пресс-конференции народный артист России, гендиректор цирка Эдгард Запашный.

Телеграм-канал официального представителя МИД России Марии Захаровой

«Это по-настоящему большой, серьезный королевский подарок. <…> Был заказан специальный борт Ил-76, слонов сопровождали трое дрессировщиков и один ветеринар, они до сих пор с нами на несколько месяцев и помогают нам», — отметил Запашный.

Цирку передали пятерых самок и одного самца. Девочку назвали Тиной в честь певицы Тины Тернер. Сам полёт длился чуть больше суток с двумя посадками на дозаправку. Животные после путешествия чувствуют себя хорошо. Артист добавил, что некоторое время ушло на адаптацию к смене часовых поясов.

По словам посла Республики Союз Мьянма в РФ Тита Линн Оуна, страна во второй раз дарит России слонов. Ранее трёх животных передавали в честь 70-летней годовщины становления дипломатических отношений между государствами. Нынешних особей отобрали при участии премьер-министра Мьянмы Мина Ауна Хлайна.

Присутствовавшая на пресс-конференции официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что проект реализовали благодаря совместным усилиям представителей сразу нескольких ведомств двух стран, а также БМГЦ и братьев Запашных.

Как сообщало ИА Регнум, в конце ноября прошлого года министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов передал в Центральный зоопарк Пхеньяна (КНДР) более 70 животных из Московского зоопарка в качестве подарка президента РФ Владимира Путина. В списке подаренных животных значатся африканский лев, два бурых медведя, два домашних яка, пять белых какаду, 25 фазанов и 40 уток-мандаринок. Животных доставили в корейскую столицу на самолёте в сопровождении ветеринаров.