Кабул, 10 января, 2025, 14:20 — ИА Регнум. Афганистан собирается подписать с Россией договор о транзите 50 млн кубометров сжиженного природного газа (СПГ). Об этом 10 января заявил руководитель Российского делового центра в стране Рустам Хабибуллин.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«На предстоящем KazanForum-2025 Афганистан намерен подписать контракт на транзит 50 млн кубометров российского газа через свою территорию в Юго-Восточную Азию», — рассказал Хабибуллин в беседе с «РИА Новости».

По словам главы делового центра, пробные отгрузки уже провели. Он также напомнил, что в 2023 году Кабул подписал контракт с Москвой на ежегодный транзит 50 млн т нефтепродуктов из России, а в 2024 году — контракт на транзит 2 млн т российских пшеницы и муки.

Как передавало ИА Регнум, 28 ноября президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет развивать отношения с действующим руководством Афганистана. Он также отметил, что Москва надеется на стабилизацию ситуации в стране.

Кроме того, секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу сообщил о намерении Москвы активизировать сотрудничество с Кабулом для укрепления политических и экономических связей. По его словам, Россия также намерена участвовать в проектах по добыче природных ископаемых и развитию транспортного потенциала Афганистана.