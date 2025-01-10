Москва, 10 января, 2025, 13:58 — ИА Регнум. К 2030 году в Москве в рамках стратегии развития построят 32 новые станции метрополитена. При этом восемь из них уже открыли в 2024 году и ещё 32 должны начать работать в следующие шесть лет. Об этом 10 января сообщил в своём блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

личный блог Сергея Собянина

Он отметил, что в московском метро появилась новая, Троицкая линия. На Сокольнической ветке была открыта новая станция, а после открытия станции «Потапово» 50 тысячам жителей Новой Москвы стало удобнее добираться до центра столицы.

В День города в сентябре 2024 года было запущено движение на первом участке Троицкого радиуса между станциями «Новаторская», «Университет дружбы народов», «Генерала Тюленёва» и «Тютчевская». При этом территория возле этих станций была благоустроена. Перед Новым годом в Москве открыли станции «Корниловская», «Коммунарка» и «Новомосковская». В результате этого с Троицкой линии сейчас можно пересесть на Большую кольцевую (БКЛ) и Сокольническую линии, уточнил столичный градоначальник.

В 2025 году планируется открыть участок Троицкой линии от станции «ЗИЛ» до «Новаторской». До 2030 года на нём должны быть созданы шесть станций: «Сосенки», «Летово», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк».

Собянин рассказал, что в 2026 году будут открыты первые станции на Рублёво-Архангельской линии метро. Кроме того, впервые за 70 лет ведётся возведение первой на Кольцевой линии станции «Достоевская». Также в течение ближайшего временя начнётся строительство станции «Гольяново» на восточном участке Арбатско-Покровской линии.

Он добавил, что в 2025 году будет продолжаться проектирование новой Бирюлёвской линии метро, на которой должно быть построено ещё 10 станций.

Как сообщало ИА Регнум, 3 января Собянин рассказал, что в столице закончилась реконструкция восточного вестибюля станции «Каширская» Большой кольцевой и Замоскворецкой линий. Также было завершено строительство северного выхода станции «Физтех» Люблинско-Дмитровской линии метро.

Ранее, 30 декабря 2024 года, мэр Москвы сообщил, что в столичном метро заработали два новых подземных перехода между станциями — между «Авиамоторной» Большой кольцевой линии и Калининской линии и между «Электрозаводской» Большой кольцевой линии и Арбатско-Покровской линии. Московский градоначальник уточнил, что благодаря первому из них удалось сократить путь до станции БКЛ и в обратном направлении почти в четыре раза.