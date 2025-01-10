Москва, 10 января, 2025, 14:18 — ИА Регнум. ВС России сорвали 16 попыток Вооружённых сил Украины (ВСУ) восстановить тактическое положение в Курахово. Об этом 10 января сообщила в Telegram-канале пресс-служба Минобороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

Отмечается, что ВСУ потеряли восемь механизированных, две мотопехотных, пехотную, горно-штурмовую и две аэромобильные бригады, а также две бригады теробороны.

В ведомстве также сообщили, что за неделю на данном направлении украинская армия потеряла до 1715 военнослужащих, три танка, включая немецкий Leopard, 12 боевых бронированных машин, 17 автомобилей и 20 орудий полевой артиллерии, также уничтожено шесть складов с боеприпасами.

Как передавало ИА Регнум, 6 января российские войска освободили Курахово. Как отметил советник главы ДНР Игорь Кимаковский, через Курахово ВСУ снабжали гарнизоны на территории ДНР и на некоторых участках временно подконтрольной Киеву части Запорожской области.

9 января глава ДНР Денис Пушилин заявил, что украинская армия лишилась одного из мощнейших укрепрайонов, потеряв Курахово. Он добавил, что ВСУ выстроили в нём подземные коммуникации, а сам район по обороноспособности можно сопоставить с Авдеевкой или Угледаром.