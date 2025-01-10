Курская область, 10 января, 2025, 13:45 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) разбросали запрещённые мины «Лепестки» и «Колокольчики» на одной из улиц села Большое Солдатское в Курской области. Об этом 10 января сообщил глава Большесолдатского района Владимир Зайцев.

Александр Река/ТАСС

«На территории Большесолдатского района по-прежнему опасно. Сегодня на улице 8 Марта села Большое Солдатское разбросаны мины «Лепестки» и «Колокольчики», — написал он в Telegram-канале.

Как передавало ИА Регнум, 5 января ВСУ попытались прорваться в направлении села Большое Солдатское. Российские военные уничтожили основные силы противника в районе хутора Бердин.

В Минобороны РФ сообщили, что ВС России нанесли поражение украинским формированиям у хутора Бердин. Было уничтожено два танка, машина разграждения и семь боевых бронированных машин с десантом из состава штурмовой группы ВСУ.

В российских силовых структурах 7 января рассказали, что множество бойцов ВСУ сдались в плен после неудачных попыток контратак в Курской области. Отмечалось, что более половины 225-го отдельного штурмового батальона украинских формирований, направленного в контратаку в Курской области, составляют бывшие заключённые, в том числе отбывавшие наказание за тяжкие преступления.