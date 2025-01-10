Москва, 10 января, 2025, 14:19 — ИА Регнум. Полиция задержала многократного призера мировых соревнований по кикбоксингу, когда тот делал закладки в центре Москвы. В его телефоне правоохранители обнаружили и другие адреса для закладок. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

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27-летний Виталий Черней оказался замешан в распространении наркотиков. Чемпиона задержали полицейские в Таганском районе Москвы. У него изъяли телефон, во время проверки содержимого гаджета оперативники установили места оставленных им закладок.

«В левой части коробки пожарного крана, расположенного на 9-м этаже одного из подъездов на улице Библиотечной, в ходе осмотра места был изъят сверток, по результатам исследования установлено, что он содержал наркотическое вещество — гашиш весом 2,9 г. Данный свёрток там оставил 27-летний уроженец Республики Коми, зарегистрированный в Московской области», — рассказал собеседник агентства.

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В настоящий момент правоохранители устанавливают другие эпизоды незаконного оборота наркотиков, к которым причастен боксёр, и выясняют имена всех участников преступной схемы.

Виталий Черней родился в1997 году. Он воспитанник спортивной школы олимпийского резерва «Трудовые резервы». Черней имеет звания «Мастер спорта России» и «Мастер спорта России международного класса» по дисциплине кикбоксинг. В 2016 году молодой человек стал победителем Кубка мира по кикбоксингу World Cup Diamond/kickboxing WAKO в категории «Фулл-контакт» до 67 кг. В 2019 году Виталий участвовал в матчевой встрече по боксу между сборной Франции и боксерским клубом «Торпедо», где внёс свою лепту в победу над сборной Франции со счетом 8:4. Кроме того, Виталий участвовал во множестве российских турниров, а также шоу «Русский ниндзя» на Первом канале. Старшая сестра спортсмена Наталья Черней последовала примеру брата и уже в 17 лет вошла в сборную России по боксу. Она стала воспитанницей тренера молодежной сборной по боксу Юрия Чеботарева.

Ранее ИА Регнум сообщал, что у чемпионки мира и Европы по пауэрлифтингу нашли 4 кг наркотиков.