Санкт-Петербург, 10 января, 2025, 13:47 — ИА Регнум. Советского и российского актёра и певца, народного артиста РСФСР Михаила Боярского госпитализировали в одну из больниц Санкт-Петербурга. Об этом 10 января сообщил Telegram-канал «112» со ссылкой на источник.

РИА Новости/Алексей Даничев

Отмечается, что актёра госпитализировали из-за ишемической болезни сердца. В настоящее время подробности о состоянии Боярского уточняются.

Как сообщало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 26 декабря 2024 года поздравил Боярского с 75-летним юбилеем. Глава государства также пожелал здоровья и вдохновения актёру и его семье и всего наилучшего в новом году.

На следующий день российский лидер наградил артиста орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени. Боярский был удостоен этой награды за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную творческую деятельность.

Актёра также поздравил с юбилеем президент Белоруссии Александр Лукашенко. Белорусский лидер указал на удивительную творческую судьбу Боярского, а также верность лучшим актёрским традициям.