Вашингтон, 10 января, 2025, 13:29 — ИА Регнум. Жители Гренландии попросили избранного президента США Дональда Трампа выкупить остров. Видеозапись с обращениями местных политик опубликовал в соцсети Truth Social 10 января.

Global Look Press/Thomas Wenning,/chromorange
Гренландия

На кадрах видны люди в кепках «Сделаем Америку снова великой», некоторые изъявили желание, чтобы остров выкупили. Некоторые попросили у будущего главы США социальной помощи для населения.

Трамп поделился роликом, на котором жители Гренландии просят купить остров

«Благодарю невероятных жителей Гренландии за то, что они так хорошо приняли моего сына, Дональда Трампа-младшего, и других представителей. Мы снова встретимся с вами — скоро!» — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп в начале декабря заявил, что США «абсолютно необходимо» присоединить Гренландию, который входит в состав Дании. В ответ на заявление Трампа премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продаётся.

7 января избранный глава США заявил, что Дания должна отдать Гренландию якобы для защиты «свободного мира». При этом американский политик не исключил использования военных и экономических средств для присоединения территории.

9 января будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц рассказал, что США в Гренландии нужны ресурсы — нефть и газ. Кроме того, присоединение территории для США — это вопрос национальной безопасности.