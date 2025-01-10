Вашингтон, 10 января, 2025, 13:29 — ИА Регнум. Жители Гренландии попросили избранного президента США Дональда Трампа выкупить остров. Видеозапись с обращениями местных политик опубликовал в соцсети Truth Social 10 января.

Global Look Press/Thomas Wenning,/chromorange Гренландия

На кадрах видны люди в кепках «Сделаем Америку снова великой», некоторые изъявили желание, чтобы остров выкупили. Некоторые попросили у будущего главы США социальной помощи для населения.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3940561" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Трамп поделился роликом, на котором жители Гренландии просят купить остров

«Благодарю невероятных жителей Гренландии за то, что они так хорошо приняли моего сына, Дональда Трампа-младшего, и других представителей. Мы снова встретимся с вами — скоро!» — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп в начале декабря заявил, что США «абсолютно необходимо» присоединить Гренландию, который входит в состав Дании. В ответ на заявление Трампа премьер-министр Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продаётся.

7 января избранный глава США заявил, что Дания должна отдать Гренландию якобы для защиты «свободного мира». При этом американский политик не исключил использования военных и экономических средств для присоединения территории.

9 января будущий советник Трампа по нацбезопасности Майк Уолтц рассказал, что США в Гренландии нужны ресурсы — нефть и газ. Кроме того, присоединение территории для США — это вопрос национальной безопасности.