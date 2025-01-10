Донецк, 10 января, 2025, 13:27 — ИА Регнум. Вооружённые силы России на сегодняшний день взяли под огневой контроль основные пути подвоза боеприпасов для украинских формирований в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 10 января рассказал начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» добровольческого корпуса в составе российской группировки «Юг» с позывным Чукча.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Под огневым контролем наших войск находятся основные пути логистики и подвоза [украинской армии] к Часову Яру», — привёл его слова ТАСС.

Ранее военный отмечал, что украинские бойцы Часовом Яре жаловались на нехватку боеприпасов и личного состава.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 10 января Чукча рассказал, что российские военные вытеснили украинскую армию и зашли в третий и четвертый цеха огнеупорного комбината в Часовом Яре. По его словам, пропаганда киевского режима объясняет провал обороны города дефицитом артиллерийских снарядов и живой силы.

Расчёт беспилотников «Молния» Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения российских ВДВ уничтожил укрепления и пехоту ВСУ у огнеупорного завода Часова Яра. Ранее, 3 января, беженец из Часова Яра Валерий Дорош рассказал, что в промышленном районе город остаются наёмники из Польши, которые просят украинское командование вывести их из города.

Группировка войск «Юг» армии России 1 января нанесла удары по позициям украинских боевиков возле населённых пунктов Курахово, Часов Яр и Дальнее в ДНР. Российские военные заняли более выгодные рубежи на этом направлении, отразив одну контратаку противника.