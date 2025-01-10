Москва, 10 января, 2025, 13:16 — ИА Регнум. Российские военные за неделю нанесли по военным целям на территории Украины 28 групповых ударов. Об этом 10 января сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.

Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

«С 4 по 10 января Вооружёнными Силами Российской Федерации нанесены 28 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами», — сообщили в ведомстве.

В результате поражены склады с оружием и боерпасами, цеха сборки и места хранения ударных дронов ВСУ, а также инфраструктура военных аэродромов. Кроме того, целью ударов были пункты временной дислокации украинских вооружённых формирований и иностранных наёмников.

Кроме того, ВС России за неделю сбили в зоне СВО самолёт украинский самолёт МиГ-29 и восемь ракет американского производства ATACMS.

Как сообщало ИА Регнум, российские военные на этой неделе ежедневно наносили удары высокоточным оружием по украинским военным аэродромам и скаладам вооружений, а также скоплениям иностранных наёмников.

Начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» добровольческого корпуса в составе российской Южной группировки с позывным Чукча 10 января рассказал, что ВС РФ в Донецкой Народной Республике взяли под огневой контроль основные пути подвоза боеприпасов для ВСУ в Часовом Яре.