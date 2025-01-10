Курск, 10 января, 2025, 13:03 — ИА Регнум. Напавший на курскую школу подросток накануне расстался со своей девушкой. Об этом 10 января сообщил Telegram-канал SHOT.

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Отмечается, что 16-летний школьник около полугода встречался с девушкой, но после ссоры она заявила, что бросает молодого человека.

Спустя некоторое время подросток выложил в Сети фото с ружьём, после чего пришёл в школу, где учится его бывшая девушка, и разбил молотком два стекла.

Как передавало ИА Регнум, утром 10 января в одну из школ Курска ворвался 16-летний подросток в балаклаве и с молотком в руках. Он вбежал в здание, разбил одно окно в коридоре и, несмотря на преследование охранником, беспрепятственно выскочил на улицу, разбив стекло входной двери.

Покидая здание, подросток, оставил у входа сумку, в которой обнаружили два ножа и бутылку с жидкостью для розжига. Подростка оперативно задержали, с ним работают специалисты.

Позднее подросток заявил, что претензий к учебному заведению у него нет. Следственный комитет возбудил уголовное дело.