Варшава, 10 января, 2025, 12:54 — ИА Регнум. Собравшиеся на военной базе Рамштайн в Германии главы минобороны стран НАТО были огорчены ситуацией, складывающейся в данный момент на Украине. Об этом 10 января рассказал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

Global Look Press/IMAGO/Presidential Office of Ukr

«Настроение [на встрече в «Рамшайтне»] нехорошее. В первую очередь это исходит из трудной ситуации на Украине», — заявил он в эфире радиостанции RMF FM.

Косиняк-Камыш отметил, что накануне на встрече присутствовали глава киевского режима Владимир Зеленский и украинский министр обороны Рустем Умеров.

По словам главы минобороны Польши, сейчас для украинских формирований складывается очень трудная ситуация на линии боевого соприкосновения, а на самой Украине наблюдается огромная усталость от вооружённого конфликта.

«Людям попросту надоело», — добавил он.

Как сообщало ИА Регнум, шеф Пентагона Ллойд Остин 9 января признал, что у России есть преимущество в украинском конфликте, хотя она в нём не полностью доминирует. По его утверждению, успехи Москвы в освобождении территорий якобы «дорого обойдутся ей в будущем».

Американская газета The Washington Post 6 января сообщила, что Украина может не пережить ещё один год военного конфликта на фоне потерь своей армии и дефицита личного состава. По словам автора публикации, ведущиеся Вооружёнными силами России военные действия сейчас достигли «переломного момента».

Президент России Владимир Путин 9 декабря 2024 года заявил, что Россию никому не удастся сломить, потому что на её стороне правда, а также сила духа и сила оружия. Глава государства добавил, что решимость участвующих в СВО военных не оставляет сомнений в том, что Россия победит.