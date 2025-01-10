Лос-Анджелес, США, 10 января, 2025, 12:48 — ИА Регнум. Российский космонавт Александр Горбунов поделился фотографиями непрекращающихся пожаров в штате Калифорния, сделанными из космоса. Кадры опубликовали в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос» 10 января.

Госкорпорация «Роскосмос»

На представленных фотографиях видны побережье Лос-Анджелеса в ночное время, пламя от пожара и сгоревшая территория города.

«Александр Горбунов сделал серию снимков пожаров, которые охватили Южную Калифорнию в начале недели. Площадь возгораний — более 1300 гектаров», — говорится в публикации.

Отмечается также, что причинами такого сильного распространения огня, по мнению метеорологов, являются сильный ветер и сухая погода.

Как передавало ИА Регнум, возгорание произошло утром 7 января на севере города Лос-Анджелес. Скорость ветра, разносившего огонь, достигала в населённых пунктах до 105 км/ч. По последним данным, погибли восемь человек.

Действующий президент США Джо Байден на следующий день объявил в Калифорнии режим масштабного бедствия. Пожары он назвал самыми масштабными и разрушительными в истории штата. По его словам, были эвакуированы 360 тыс. человек.

Кроме того, сгорели дома известных голливудских актёров, включая жилье Энтони Хопкинса, Пэрис Хилтон, Анны Фэрис. В городе Малибу в Калифорнии полностью сгорел дом сына президента США Хантера Байдена. Российский актёр и певец Алексей Воробьёв сообщил, что тоже лишился дома из-за пожара. После этого его призвали вернуться в Россию.