Москва, 10 января, 2025, 12:40 — ИА Регнум. Литва является недружественным, враждебно настроенным к России государством, имеющим территориальные притязания. Об этом 10 января заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

РИА Новости/Виталий Белоусов

Так он прокомментировал слова литовского президента Гитанаса Науседы о том, что Калининград якобы является частью «Малой Литвы» и должен быть переименован в Караляучус.

«Литва является недружественным государством для нашей страны, враждебно настроенным по отношению к нам государством, которое в том числе, как выясняется, имеет территориальные притязания. Это оправдывает наши глубокие опасения и оправдывает все нынешние и будущие меры по обеспечению безопасности нашего государства», — отметил Песков.

Как передавало ИА Регнум, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Науседу «картонной дурилкой» из-за его слов о Калининграде и призвала его учить историю. Она напомнила, что столица Литвы называется Вильнюс по решению Иосифа Сталина, который в 1939 году передал Литовской Республике город Вильно и Виленскую область, а крупнейший литовский порт на Балтике был переименован из Мемеля в Клайпеду благодаря заслугам Красной армии.

Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал провокацией слова Науседы о «литовском» Калининграде. Он отметил, что никаких шагов со стороны Вильнюса не будет, Литва вряд ли пойдёт на осложнения, опасаясь «серьёзных последствий».