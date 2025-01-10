Москва, 10 января, 2025, 12:40 — ИА Регнум. Позиция России касательно украинского конфликта и путей его разрешения была изложена президентом РФ Владимиром Путиным в июне 2024 года. Об этом 10 января на брифинге заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Роман Наумов/URA.RU/ТАСС

Представителю Кремля задали вопрос о проработке переговорных позиций России перед возможной встречей с избранным президентом США Дональдом Трампом.

«Переговорные позиции России — они хорошо всем известны… В том, что касается конфликта вокруг Украины, наша позиция последовательна, она предельно чётка. <…> Она хорошо понятна всем с учётом реалий на земле. Она концентрированно изложена президентом была в июне месяце, в выступлении перед руководящим составом Министерства иностранных дел России», — подчеркнул Песков.

Он напомнил, что Путин неоднократно заявлял о готовности провести беседу с американским политиком и лидерами других государств. По словам представителя Кремля, для этого необходимо лишь обоюдное желание вести диалог.

Отдельно Песков отметил, что пока нет конкретики по организации встречи Путина и Трампа.

Как сообщало ИА Регнум, в июне 2024 года российский лидер заявлял, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от планов вхождения в НАТО. Также для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, подчёркивал президент.

9 января текущего года Трамп объявил о подготовке встречи с российским лидером. Республиканец указал на необходимость завершения украинского конфликта и уточнил, что все встречи планирует организовать после церемонии своей инаугурации, назначенной на 20 января.

В тот же день Песков отмечал, что команда избранного главы Белого дома не запрашивала контактов с Москвой. По его словам, в этой ситуации более целесообразно вначале дождаться вступления Трампа в должность.