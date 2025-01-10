Курск, 10 января, 2025, 12:21 — ИА Регнум. Подросток, разбивший окно в одной из школ Курска и пытавшийся устроить поджог, заявил, что претензий к учебному заведению у него нет. Соответствующее видео опубликовала официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале.

кадр из видео

Подростку задали вопрос, имеет ли он претензии или обиды к школе. Он покачал головой.

Как сообщило «РИА Новости», по предварительной информации, у молодого человека были сложные отношения с одной из учениц.

Как передавало ИА Регнум, утром 10 января в одну из школ Курска ворвался 16-летний подросток в балаклаве и с молотком в руках. Он вбежал в здание, разбил одно окно в коридоре и, несмотря на преследование охранника, беспрепятственно выскочил на улицу, разбив стекло входной двери.

Покидая здание, подросток, оставил у входа сумку, в которой обнаружили два ножа и бутылку с жидкостью для розжига. Подростка оперативно задержали, с ним работают специалисты.