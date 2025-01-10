Берлин, 10 января, 2025, 12:21 — ИА Регнум. Канцлер Германии Олаф Шольц тормозит выделение киевскому режиму дополнительного пакета военной помощи на сумму 3 млрд евро. На его предоставлении настаивают главы МИД и минобороны ФРГ Анналена Бербок и Борис Писториус. Об этом сообщил журнал Der Spiegel.

Global Look Press/Kay Nietfeld/dpa

Утверждается, что в планах министров было предоставить новый пакет помощи до выборов в бундестаг 23 февраля. Уже были сформированы списки, включавшие ещё три системы ПВО IRIS-T и снаряды к ним, ракеты для Patriot, 10 гаубиц и боеприпасы. В бюджетном комитете сумму хотели представить допрасходами.

Но, по данным источников издания, офис канцлера неофициально обозначил, что не одобрит данную помощь. Решение объяснялось нежеланием ставить новое правительство Германии перед свершившимся фактом. Отдельно было указано, что ФРГ заложила достаточно средств на поставки вооружений украинской армии. В бюджете на текущий год выделено около €4 млрд. Также ведомство Шольца напомнило о решении G7 предоставить Киеву кредит за счёт доходов от замороженных активов России.

В Социал-демократической партии Германии предположили, что канцлер не готов анонсировать новый пакет помощи Украине в ходе предвыборной гонки, добавило издание.

Как передавало ИА Регнум, согласно прогнозу ИМЭМО РАН, в 2025 году Германия сократит объёмы военной помощи Украине по сравнению с прошлым годом. Ожидается, что Берлин не будет главным инициатором урегулирования конфликта на Украине и станет строить свою политику в этом вопросе в зависимости от позиции Евросоюза, США и Киева.

При этом в конце декабря прошлого года Шольц заявил, что сообщил о намерении Германии продолжать помощь Украине президенту России Владимиру Путину. По словам канцлера, Москве не стоит надеяться, что поддержка киевского режима со стороны ФРГ ослабнет.