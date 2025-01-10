Пекин, 10 января, 2025, 12:44 — ИА Регнум. В Китае наблюдается рост спроса на товары из России. Среди продаваемых под видом российских оказались изделия из тропического растения дуриан, сообщило 9 января издание South China Morning Post.

Global Look Press/Du Xiaoyi/XinHua

По данным издания, во многих городах Китая за последние несколько месяцев выросло количество российских товарных рынков. Торговые точки привлекают покупателей российской символикой, в том числе кириллицей на вывесках, матрёшками, традиционными песнями «Калинка» и «Катюша».

Как выяснилось, в ассортименте торговцев есть шоколад, конфеты и колбаса, в которых содержится дуриан — растение, которое не произрастает в России.

Издание отмечает, что в Китае не разрешён импорт колбасы из России. Тем более в России не растёт дуриан.

В начале месяца местные власти провели расследование в отношении одного из таких рынков на туристическом объекте в юго-восточной провинции Фуцзянь. Как заявили по его итогам официальные лица, торговцы рекламировали «российские товары» как полезные для здоровья. Они продавали мёд, причём продукты местного производства были маркированы как импортные.

Отмечается также, что по состоянию на 7 января в Китае зарегистрировано 3555 компаний, связанных с торговлей российской продукцией. В 2023 и 2024 годах число новых торговых точек достигло 696 и 894 соответственно.

Как отметил главный аналитик консалтинговой компании iiMedia Research Чжан И, интерес к российским товарам связан с любопытством покупателей к ним.

«В будущем, по мере ослабления у потребителей чувства новизны и усиления конкуренции, популярность таких магазинов может угаснуть», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, в начале года Федеральная таможенная служба проинформировала о том, что Китай в 2024 году стал крупнейшим торговым партнёром России. По итогам третьего квартала общий товарооборот составил $584 млрд, из которых порядка $197 млрд пришлось на Китай.