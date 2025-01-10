Донецк, 10 января, 2025, 12:44 — ИА Регнум. Удар Вооружённых сил Украины (ВСУ) по супермаркету в Киевском районе Донецка попал на видеорегистратор автомобиля. Видеозапись с ударом была опубликована в пятницу, 10 января.

ИЗВЕСТИЯ

На кадрах слышно шесть взрывов после ударов дальнобойных высокоточных ракет РСЗО HIMARS по Шахтёрской площади в Киевском районе Донецка.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3940542" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Момент прилета в Донецке

Ранее в пятницу глава региона Денис Пушилин сообщил об ударах ВСУ по многоквартирному дому в Светлодарске Донецкой Народной Республики (ДНР) и центру города Донецка, в результате атаки четверо мирных жителей пострадали, один погиб.

На места инцидентов прибыли экстренные службы. Врачи оказывают пострадавшим медицинскую помощь.

Как передавало ИА Регнум, 7 января один мирный житель погиб в результате обстрела города Алёшки в Херсонской области со стороны украинской армии. В тот же день украинские формирования обстреляли Горловку в ДНР, пострадали семь мирных жителей. Ещё пять человек были ранены в Дзержинске.