Москва, 10 января, 2025, 11:48 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала литовского президента Гитаса Науседу «картонной дурилкой» из-за его слов о Калининграде и призвала его учить историю. Об она написала в пятницу, 10 января, в своём Telegram-канале.

Global Look Press/IMAGO/Didier Lebrun Гитас Науседа

Захарова напомнила, что столица Литвы называется Вильнюс по решению Иосифа Сталина, который в 1939 году передал Литовской Республике город Вильно и Виленскую область, а крупнейший литовский порт на Балтике был переименован из Мемеля в Клайпеду благодаря заслугам Красной армии.

«Все эти «подарки» Советского Союза Литве, которые местные потомки недобитых «лесных братьев» до сих пор не могут простить Москве, Вильнюс может и обратно вернуть, если история так жмёт литовскому президенту», — добавила она.

Ранее Науседа заявил, что Калининград должен быть переименован в Караляучус и заявил, что город является частью «Малой Литвы». Он также сообщил, что исконные жители Малой Литвы давно исчезли, тем не менее, последние следы литовской культуры там необходимо сохранить.

Как передавало ИА Регнум, в пятницу в Госдуме назвали провокацией слова Науседы о «литовском» Калининграде. Отмечается, что никаких шагов со стороны Вильнюса не будет, Литва вряд ли пойдёт на осложнения, опасаясь «серьёзных последствий».