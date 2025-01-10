ДНР, 10 января, 2025, 11:45 — ИА Регнум. Вооружённые силы России вытеснили украинские формирования и вошли в третий и четвертый цеха огнеупорного комбината в Часовом Яре в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 10 января рассказал начальник оперативного штаба разведцентра «Мелодия» добровольческой бригады «Эспаньола» добровольческого корпуса в составе российской группировки «Юг» с позывным Чукча.

Алексей Коновалов/ТАСС

Военный отметил, что бойцы 98-й дивизии Воздушно-десантных войск армии России начали 2025 год со штурма ангаров огнеупорного комбината в Часовом Яре и сейчас наступают в промзоне на юго-восточной стороне комбината, атакуя позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ) с северо-западного направления.

«Заняв плацдармы на обоих направлениях и успешно наступая с них, нашим войскам удалось выбить врага из большинства прилегающих к третьему цеху строений и с двух сторон зайти в сам цех, который как самое большое и подготовленное к обороне здание комбината является ключевым узлом обороны «Цитадели», — процитировал его слова ТАСС.

Чукча назвал неудачным начало нового года у украинских бойцов в Северном микрорайоне Часова Яра, где также началось продвижение российских военных, которые на данный момент освободили уже две трети микрорайона, включая четвёртый цех огнеупорного комбината.

Он добавил, что сейчас в Северном микрорайоне ведутся ожесточенные боестолкновения и противник продолжает удерживать несколько улиц и ближайшие лесопосадки.

«В небе над противником постоянно висят наши дроны, а по найденным ими целям оперативно отрабатывает артиллерия. В то же время украинская пропаганда объясняет провал обороны нехваткой снарядов и сил БПЛА», — пояснил военный.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января расчёт беспилотников «Молния» Ивановского гвардейского воздушно-десантного соединения ВДВ армии России уничтожил укрепления и пехоту украинской армии в районе огнеупорного завода Часова Яра. Российские военные усилили свой ударный БПЛА противотанковой миной ТМ-62.

Беженец из Часова Яра Валерий Дорош 3 января рассказал, что в промышленном районе Часова Яра остаются наёмники из Польши. Он добавил, что эти наёмники постоянно просят командование ВСУ вывести их из города.

Вооружённые силы России 1 января нанесли удары по позициям украинских формирований около населённых пунктов Курахово, Часов Яр и Дальнее в ДНР. Они также заняли более выгодные рубежи на этом участке фронта и отразили контратаку противника.