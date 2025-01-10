Москва, 10 января, 2025, 11:36 — ИА Регнум. Заявление президента Литвы Гитанаса Науседы о том, что Калининград — это якобы «исторически литовский город», является провокацией. Об этом 10 января заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

Global Look Press/SOPA Images/Keystone Press Agency Гитанас Науседа

Науседа в соцсети заявил о том, что «Калининград должен быть переименован в Караляучус». Депутат отметил, что никаких шагов со стороны Вильнюса не будет. Он подчеркнул, что Литва вряд ли пойдёт на осложнения, опасаясь «серьёзных последствий».

«Мы внимательно будем следить за дальнейшим развитием событий, как эта провокация, смотреть, как наша реакция будет», — процитировало Чепу «РИА Новости».

Он добавил, что если со стороны Вильнюса последуют какие-то действия, Москва отнесётся к этому самым серьёзным образом.

Как сообщало ИА Регнум, Науседа в соцсети X (бывший Twitter) 9 января заявил, что Калининградская область якобы является «Малой Литвой», исконные жители которой «давно исчезли». По его словам, Литва должна сохранить последние следы литовской культуры в Калининграде. Литовский политик добавил, что город нужно переименовать в Караляучус.