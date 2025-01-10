Гатчина, Ленинградская область, 10 января, 2025, 11:20 — ИА Регнум. Вспыхнувший в промышленной зоне в Гатчине в Ленинградской области крупный пожар и взрывы сняли на видео.

прокуратура Ленинградской области

На опубликованных кадрах можно наблюдать мощный пожар, от которого в небо поднимается густой чёрный дым. На фоне этого также раздаётся глухой взрыв.

По словам очевидцев, зарево от пожара и поднимающиеся от него в небо столбы дыма видно за несколько километров.

Как сообщало ИА Регнум, утром 10 января в промзоне в Гатчине вспыхнул крупный пожар. По данным МЧС России, возгорание произошло в двухэтажном кирпичном здании на площади 1,6 тыс. кв. м. Информации о пострадавших не поступало.

Позднее в этот же день пресс-службе правительства Ленобласти сообщила о локализации возгорания на производстве ацетона в Гатчине на площади 1,2 тыс. кв. метров. В работах по тушению пожара участвуют свыше 50 сотрудников МЧС и задействовано 12 единиц техники.