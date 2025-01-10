Москва, 10 января, 2025, 11:12 — ИА Регнум. Григорий Лепс вместе с молодыми артистами Владимиром и Юрием Киселёвыми исполнил новую песню «На гондоле». Премьера состоялась на праздничном концерте «Рождество с Григорием Лепсом». Ранее публика уже слышала песню на церемонии вручения премии «Золотой граммофон». По мнению критиков, трек сможет покорить вершины хит-парадов в наступившем году.

«Русская медиагруппа» Григорий Лепс, Владимир и Юрий Киселёвы представили новую песню

Это не первая совместная работа трех исполнителей. Ранее Григорий Лепс вместе с Владимиром и Юрием Киселёвыми уже подарили поклонникам трек «Как огонь и вода».