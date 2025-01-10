Лос-Анджелес, США, 10 января, 2025, 11:14 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден неделикатно пошутил во время брифинга о бушующих в Калифорнии пожарах. Обратившись к вице-президенту Камале Харрис, он предложил ей докладывать словом «жгите».

Global Look Press/Samuel Corum — Pool via CNP/Keystone Press Agency

«Госпожа вице-президент, жгите», — заявил Байден, передавая слова Харрис.

Затем американский лидер отметил, что каламбур получился не специально.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3940529" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Байден неудачно пошутил во время брифинга о пожарах в Лос-Анджелесе

Как сообщало ИА Регнум, в Калифорнии четвёртый день бушуют сильные лесные пожары. В Лос-Анджелесе горят несколько районов. Борьбу с огнём затрудняет сильный ветер, постоянно возникают новые очаги.

Пожар почти полностью уничтожил прибрежный город Малибу. Сильно пострадал Голливуд. Виллы многих известных актёров, в том числе Энтони Хопкинса и Джона Гудмена, сгорели.

В штате с 8 января действует режим масштабного бедствия. Власти США назвали нынешние пожары в Лос-Анджелесе самыми разрушительными в истории Калифорнии. Согласно последним данным, жертвами стихийного бедствия стали 10 человек.

Байден на одном из брифингов по поводу пожаров в Калифорнии рассказал, что стал прадедушкой. При этом он сначала заявил, что у него родилась девочка, а потом поправился, уточнив, что родился правнук.