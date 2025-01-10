Байден на брифинге о пожарах обратился к Харрис: «Жгите, вице-президент»
Байден на брифинге о пожарах обратился к Харрис фразой: «Жгите, вице-президент»
Лос-Анджелес, США, 10 января, 2025, 11:14 — ИА Регнум. Действующий президент США Джо Байден неделикатно пошутил во время брифинга о бушующих в Калифорнии пожарах. Обратившись к вице-президенту Камале Харрис, он предложил ей докладывать словом «жгите».
«Госпожа вице-президент, жгите», — заявил Байден, передавая слова Харрис.
Затем американский лидер отметил, что каламбур получился не специально.
Как сообщало ИА Регнум, в Калифорнии четвёртый день бушуют сильные лесные пожары. В Лос-Анджелесе горят несколько районов. Борьбу с огнём затрудняет сильный ветер, постоянно возникают новые очаги.
Пожар почти полностью уничтожил прибрежный город Малибу. Сильно пострадал Голливуд. Виллы многих известных актёров, в том числе Энтони Хопкинса и Джона Гудмена, сгорели.
В штате с 8 января действует режим масштабного бедствия. Власти США назвали нынешние пожары в Лос-Анджелесе самыми разрушительными в истории Калифорнии. Согласно последним данным, жертвами стихийного бедствия стали 10 человек.
Байден на одном из брифингов по поводу пожаров в Калифорнии рассказал, что стал прадедушкой. При этом он сначала заявил, что у него родилась девочка, а потом поправился, уточнив, что родился правнук.