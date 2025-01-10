Лос-Анджелес, США, 10 января, 2025, 10:55 — ИА Регнум. Причиной лесных пожаров в американском штате Калифорния стали масштабные изменения климата. Такой вывод содержится в исследовании, 9 января опубликованном журналом Nature Reviews.

Global Look Press/Michael Ho Wai Lee/Keystone Press Agency

Утверждается, что природные катаклизмы привели к увеличению «шоковых» состояний по всей планете на 31–66% с середины прошлого столетия.

В районе Лос-Анджелеса из-за смены привычной погоды на довольно засушливую появилось много сухой растительности. Затем в иссушенный регион пришли обильные осадки, а после вновь наступила засуха. Из-за подобных перепадов травы и кустарники оказались более уязвимы к возгораниям.

Также на ситуацию повлиял рельеф региона, для которого характерны крутые склоны. На них растения могут гореть интенсивнее, а огонь распространяться быстрее.

Директор Центра исследований лесных пожаров в Университете Суонси Стефан Дерр, отметил, что пожары всегда были характерны для Калифорнии, но в последние годы зафиксирован продолжительный сезон.

При этом в материале подчёркивается, что делать выводы о том, насколько глобальные изменения климата сделали бушующие в США пожары более экстремальными, рано. Специалисты будут детально анализировать ситуацию.

Как сообщало ИА Регнум, возгорание произошло утром 7 января на севере Лос-Анджелеса. Скорость ветра, разносившего огонь, составляла 48 км/ч, местами в горах достигая 112 км/ч, а в населённых пунктах — до 105 км/ч. При этом метеорологи спрогнозировали чрезвычайно пожароопасную погоду 8 января в Лос-Анджелесе и Вентуре. По последним данным, погибли восемь человек.

Действующий президент США Джо Байден на следующий день объявил в Калифорнии режим масштабного бедствия. Пожары он назвал самыми масштабными и разрушительными в истории штата. По его словам, из зоны стихийного бедствия эвакуировано 360 тыс. человек.

Вице-президент США Камала Харрис отменила запланированную поездку в Сингапур, Бахрейн и Германию. Байден принял решение об отмене запланированного визита в Италию, чтобы сосредоточиться на руководстве мерами реагирования.

Пожар уничтожил дома известных голливудских актёров, в том числе Энтони Хопкинса, Адама Броди, Анны Фэрис. О том, что лишился дома из-за пожара, сообщил также российский актёр и певец Алексей Воробьёв. В городе Малибу в Калифорнии полностью сгорел дом Хантера Байдена, сына американского лидера.