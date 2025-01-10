Красноуральск, Свердловская область, 10 января, 2025, 10:42 — ИА Регнум. Жительница города Красноуральска в Свердловской области напала с ножом на двух своих детей и ранила их, после чего свела счёты с жизнью. Об этом 10 января сообщила пресс-служба регионального главка СК России.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Свердловской области

«Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство двух детей. В ночь на 10 января в городе Красноуральске произошёл инцидент, связанный с причинением ножевых ранений двум малолетним детям их матерью», — говорится в сообщении на сайте регионального главка.

Уточняется, что пострадавших детей доставили в больницу для оказания необходимой медицинской помощи, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. п. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Покушение на убийство двух малолетних»).

Пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что в полицию о трагедии сообщил местный житель, увидевший добиравшегося до подъезда соседнего дома пострадавшего семилетнего мальчика.

«Девятилетняя девочка в этот момент, также выбравшаяся из злополучной квартиры, находилась в своём подъезде в бессознательном состоянии», — заявил он, добавив, что прибывшие на место правоохранители нашли под окнами дома женщину 1984 года рождения.

Как сообщало ИА Регнум, 28 декабря 2024 года в частном доме СНТ «Межурка» в Тверской области нашли тела четверых детей в возрасте от года до семи лет. В причастности к гибели несовершеннолетних заподозрили их отца.

Позднее подозреваемого в убийстве детей заключили под стражу и предъявили ему обвинение. Жители СНТ сообщили, что мужчина вдруг стал странно и агрессивно себя вести, а в доме начались скандалы, которых до этого не происходило.

Источник «Известий» 9 января рассказал, что обвиняемый в убийстве своих четырёх детей мужчина умер в больнице. Его доставили в медучреждение после попытки суицида, и мужчина скончался более недели назад.