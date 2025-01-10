Мадрид, 10 января, 2025, 10:28 — ИА Регнум. Матч между «Реалом Мадридом» и «Мальоркой» в рамках чемпионата Испании завершился массовой стычкой футболистов, когда столичный клуб забил последний, третий гол, на 95-й минуте игры.

Global Look Press/Szymon Gorski/Keystone Press Agency

Мяч в ворота соперника забросил Родриго. В этот же момент полузащитник «сливочных» Джуд Беллингем пошлёпал по затылку защитника «Мальорки» Пабло Маффео. Испанец данный поступок не оценил, к конфликту тем временем подключились и другие игроки клубов. Произошла потасовка.

На поле также выскочили запасные и заменённые спортсмены, в числе которых был крайний нападающий мадридцев Винисиус Жуниор. В последствии в стычку вмешался главный тренер «Реала» Карло Анчелотти, который с одним из помощников обхватил Маффео за плечи и увёл с поля.

На итоговой пресс-конференции Анчелотти назвал потасовку ненужной и бессмысленной для обеих команд, так как матч фактически был завершён. Игра закончилась со счётом 3:0 в пользу столичного клуба.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января Винисиуса дисквалифицировали на два матча и оштрафовали на 600 тыс. евро за толчок вратаря команды «Валенсия» Столе Димитриевски. Инцидент произошёл в матче 12-го тура чемпионата Испании, когда 24-летний бразильский игрок «Реала» на 79-й минуте встречи толкнул голкипера «Валенсии» и был удалён.