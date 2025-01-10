Москва, 10 января, 2025, 10:25 — ИА Регнум. С 1 января банк «ФК Открытие» закрылся. Об этом сообщается в карточке кредитной организации в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ).

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Председатель правления «Открытия» Михаил Алексеев 31 декабря 2024 года прекратил свои полномочия. Соответствующее решение принял совет директоров банка.

Кроме того, прекращены полномочия двух заместителей председателя правления.

Банк ВТБ в декабре 2022 года приобрёл «Открытие» за 340 млрд рублей. 9 января 2025 года завершил перевод отделений банка под бренд ВТБ. «Открытие» с 1 января присоединился к «БМ-банку».