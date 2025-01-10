Москва, 10 января, 2025, 09:34 — ИА Регнум. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ответ на выпад в адрес основателя СССР Владимира Ленина со стороны бывшего президента Финляндии Саули Ниинистё опубликовала график работы Мавзолея 10 января.

Telegram/Мария Захарова

Ниинистё позволил себе приписать Ленину несуществующую цитату: «Прощупывайте землю штыками: если он колет грязь — продолжайте, если наткнётесь на сталь — остановитесь». Как отмечает Захарова, «цитата» оказалась «бородатым фейком». Она отметила, что подобные фейки от официальных лиц из Европейского союза не редкость.

Захарова подчеркнула, что Ленин никогда не произносил и не писал этой фразы. Хотя слова про «прощупывание штыком» он произносил в своём выступлении в 1920 году. Ленин тогда сказал: «Между собой мы говорили, что мы должны штыками пощупать — не созрела ли социальная революция пролетариата в Польше?» При этом не было никаких размышлений о стали и грязи.

Российский дипломат напомнила, что Ниинистё уже не раз использовал фейки в своих речах. С какой целью бывший президент Финляндской Республики «тревожит дух Ильича», неясно, задалась вопросом Захарова.

Она иронически предположила, что Ниинистё делает это «из чувства благодарности» Ленину за независимость, предоставленную Финляндии в конце 1917 года. Но тогда неясно, почему финские власти спокойно реагируют на демонтаж памятников Ленина на Украине.

Если Ниинистё пытался «цитатой» показать неправоту Ленина, то тогда логично было бы критично посмотреть не на фейки, а на реальные документы времён ленинского призыва. Например, на подписанное Лениным постановление Совета народных комиссаров № 101 от 18 декабря 1917 года о признании государственной независимости Финляндии.

«В любом случае внимание Саули Ниинистё к наследию Владимира Ленина обойти своим вниманием не могу. Специально для бывшего президента Финляндии публикую график работы Мавзолея на Красной площади», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Как сообщало ИА Регнум, Ниинистё, советник председателя Европейской комисии Урсулы фон дер Ляйен, привёл несуществующую «цитату» Ленина в очередном докладе для Европейского союза. Доклад назывался «Безопаснее вместе: укрепление гражданской и военной готовности Европы».

В бытность Ниинистё президентом Финляндии страна стала членом НАТО. В 2022 году власти Финляндии ввели ограничения на въезд россиян. Срок президентских полномочий Ниинистё закончился 1 марта 2024 года.