Вашингтон, 10 января, 2025, 09:03 — ИА Регнум. Самолёт неизвестного типа, который может быть созданным в Китае истребителем шестого поколения, был замечен на спутниковом снимке из китайского Шеньяня. Об этом сообщил портал The War Zone (TWZ).

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«Интригующий объект, замеченный в Шеньяне 1 января, может быть ещё одним концептом пилотируемого тактического боевого самолёта следующего поколения», — говорится в публикации.

Уточняется, что эта боевая машина среднего класса по сравнению с тяжёлыми моделями или боевыми беспилотниками.

На опубликованных изданием спутниковых снимках от 1 января новый самолёт запечатлён на территории главного завода корпорации Shenyang Aircraft. Длина летательного аппарата, созданного по схеме «бесхвостка», составляет около 15 м. У него ромбовидное крыло и два двигателя.

Как сообщало ИА Регнум, 26 декабря 2024 года видеозапись первого полёта нового китайского истребителя, возможно, шестого поколения, появилась в интернете. На кадрах неизвестный самолёт двигался в сопровождении китайского истребителя пятого поколения Chengdu J-20.

Позднее в этот же день военный лётчик России, член экспертного совета организации «Офицеры России» генерал-майор Владимир Попов заявил ИА Регнум, что к выложенным в соцсети кадрам с якобы полётом китайского истребителя шестого поколения нужно относиться очень осторожно. Эксперт уточнил, что у китайцев ещё нет истребителей, которые можно полноценно отнести к пятому поколению, так как они летают на российских двигателях поколения 4++.