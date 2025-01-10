Семь участников нежелательной организации задержаны в Красноярском крае
Красноярск, 10 января, 2025, 08:57 — ИА Регнум. Семь жителей Красноярского края задержаны по подозрению в участии в деятельности признанной в РФ нежелательной псевдорелигиозной организации с Украины «АЛЛАТРА». Об этом 10 января сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.
По версии следствия, красноярцы осуществляли руководство и организовывали деятельность местного подразделения основанной на Украине организации.
«Подозреваемые создали в мессенджере закрытый чат, где размещали различную информацию о деятельности организации, привлекали в сообщество новых участников, соблюдая меры конспирации, регулярно организовывали встречи и собрания», — сообщили в ведомстве.
В России «АЛЛАТРА» признана нежелательной с августа 2023 года.
В рамках возбуждённого по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ (Осуществление деятельности иностранной или международной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории РФ её деятельности) уголовного дела фигуранты задержаны.
Вопрос об избрании им меры пресечения решается. По местам жительства задержанных прошли обыски, в ходе которых оперативники изъяли предметы и литературу, имеющие значение для расследования уголовного дела.