Житель Тюмени пытался контрабандой ввезти в Россию дубайский шоколад
Тюмень, 10 января, 2025, 08:41 — ИА Регнум. Предприниматель из Тюмени попытался ввезти на территорию России порядка 20 кг незадекларированного дубайского шоколада. Об этом 10 января сообщила объединённая система судебной системы Тюменской области.
«Прибывший международным авиарейсом из города Дубая в город Тюмень [предприниматель] ввёз на территорию Российской Федерации в сопровождаемом багаже незадекларированные сладости. Среди них — шоколад в плитках по 230 г, 72 штуки», — говорится в сообщении на сайте судебной системы.
В ходе судебного заседания бизнесмен заявил, что вёз сладости в качестве подарка родственникам и не знал о том, что на них необходимо подавать декларацию. Сотрудники таможни конфисковали незадекларированный шоколад.
Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря 2024 года Федеральная таможенная служба России перекрыла канал контрабанды товаров военного назначения в США и Евросоюз. Отмечалось, что таможенники перехватили 20 подобных грузов, оплата за которые производилась в криптовалюте.
Таможенники в конце сентября обнаружили в промазане в Московской области нелегальную партию парфюма от известных брендов на 200 млн рублей, которую перевозили из Турции в Белоруссию на большегрузном автомобиле. Организатором контрабандной схемы оказался 49-летний сириец.
Президент России Владимир Путин 25 октября заявил, что государство рассчитывает на эффективность таможенной службы. Он также поздравил таможенников с профессиональным праздником.