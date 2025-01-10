Тюмень, 10 января, 2025, 08:41 — ИА Регнум. Предприниматель из Тюмени попытался ввезти на территорию России порядка 20 кг незадекларированного дубайского шоколада. Об этом 10 января сообщила объединённая система судебной системы Тюменской области.

Global Look Press/Sascha Thelen/dpa

«Прибывший международным авиарейсом из города Дубая в город Тюмень [предприниматель] ввёз на территорию Российской Федерации в сопровождаемом багаже незадекларированные сладости. Среди них — шоколад в плитках по 230 г, 72 штуки», — говорится в сообщении на сайте судебной системы.

В ходе судебного заседания бизнесмен заявил, что вёз сладости в качестве подарка родственникам и не знал о том, что на них необходимо подавать декларацию. Сотрудники таможни конфисковали незадекларированный шоколад.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря 2024 года Федеральная таможенная служба России перекрыла канал контрабанды товаров военного назначения в США и Евросоюз. Отмечалось, что таможенники перехватили 20 подобных грузов, оплата за которые производилась в криптовалюте.

Таможенники в конце сентября обнаружили в промазане в Московской области нелегальную партию парфюма от известных брендов на 200 млн рублей, которую перевозили из Турции в Белоруссию на большегрузном автомобиле. Организатором контрабандной схемы оказался 49-летний сириец.

Президент России Владимир Путин 25 октября заявил, что государство рассчитывает на эффективность таможенной службы. Он также поздравил таможенников с профессиональным праздником.