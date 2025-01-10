Киев, 10 января, 2025, 08:26 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский на сегодняшний день богаче американского предпринимателя и мультимиллиардера Илона Маска. Такое мнение 10 января высказала украинская журналистка Диана Панченко.

Global Look Press/IMAGO/PRESIDENT OF UKRAINE apa

«Зеленский богаче Маска. И он не будет транзитировать [российский] газ в Европу», — написала она в соцсети Х (ранее Twitter).

Панченко пояснила, что команда главы киевского режима превратила Украину в мировой центр мошенничества и за 2024 года только на этом заработала 12 млрд долларов, а с начала СВО их общий доход от этого вида преступной деятельности превысил 60 млрд долларов.

Состояние Илона Маска на сегодняшний день составляет свыше 400 млрд долларов.

Как сообщало ИА Регнум, 8 января стало известно, что глава киевского режима купил на карибском острове Сен-Бартелеми, известном как «остров миллиардеров», виллу стоимостью 17,8 млн евро. Отмечалось, что на территории этой виллы уже начаты строительные работы, в том числе возведение подземного бункера.

Депутат Верховной рады Александр Дубинский 6 января заявил, что Зеленский обогатился за счёт пандемии коронавируса, правительственной программы «Большая стройка» и конфликта на Украине. По его словам, за пять лет глава киевского режима на этом заработал около 100 млрд долларов и «с точки зрения реального кеша» Зеленский и его окружение богаче президента США Джо Байдена, американского миллиардера Уоррена Баффетта и Илона Маска, вместе взятых.

Ранее в этот же день официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Зеленский признал свои коррупционные связи с англосаксами. Она также указала на то, что трёхчасовое интервью Зеленского американскому журналисту Лексу Фридману говорит о том, что глава киевского режима уже «совсем ничего не соображает».