Москва, 10 января, 2025, 07:52 — ИА Регнум. Мужчину оштрафовали за нацистское приветствие на станции «Китай-город» Московского метро в новогоднюю ночь. Об этом 10 января сообщает «РИА Новости» со ссылкой на официальные судебные документы.

Иван Шилов ИА Регнум

Уточняется, что инцидент произошёл 1 января в 01:40 мск. Гражданин России Андрей М. в метро публично демонстрировал нацистскую символику, показывая характерный жест и сопровождая его нацистским приветствием.

Мужчина признал вину в совершённом административном правонарушении. Сумма назначенного правонарушителю судом штрафа не уточняется. Согласно статье КоАП РФ, за пропаганду или публичную демонстрацию нацистской атрибутики или символики полагается штраф от одной до двух тысяч рублей либо административный арест на срок до 15 суток.

Ранее ИА Регнум сообщало, что член Христианско-демократического союза (ХДС) Германии Бюлент Бюйюкбайрам подал в отставку после обрушившейся на него критики в социальных сетях в связи с публикацией фото с нацистской символикой.

В начале ноября в правительственной комиссии одобрили законопроект Министерства юстиции России об усилении наказания за пропаганду нацизма и экстремизма. В виде нового наказания для граждан за изготовление, сбыт в целях пропаганды либо приобретение в целях сбыта или пропаганды запрещённых атрибутики и символики предусмотрены обязательные работы на срок до 100 часов с конфискацией предмета административного правонарушения.