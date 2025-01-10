Москва, 10 января, 2025, 07:52 — ИА Регнум. В отношении блогера Елены Блиновской прекратили исполнительное производство о взыскании свыше 1,1 млрд рублей. Об этом 10 января сообщило «РИА Новости».

Иван Шилов ИА REGNUM Елена Блиновская

Отмечается, что с «королевы марафонов» Федеральная налоговая служба (ФНС) взыскивала 1 168 855 426 рублей, но исполнительное производство было прекращено в соответствии с пунктом 7 части 1 статьи 47 закона «Об исполнительном производстве» после признания Блиновской банкротом в ноябре 2024 года.

При этом задолженность в 2,5 тыс. рублей Блиновская всё ещё должна погасить.

Как передавало ИА Регнум, Блиновскую задержали в апреле 2023 года при попытке пересечь границу с Белоруссией и позднее отправили под арест. Её обвинили в неуплате налогов (ч. 2 ст. 198 УК РФ), неправомерном обороте средств платежей и легализации имущества, приобретённого преступным путём (п. 3б ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

По версии следствия, блогер и её бывший супруг Алексей скрыли информацию о доходах, не выплатив налоги на сумму 918 млн рублей. Уголовное дело в отношении Блиновского выделили в отдельное производство, поскольку он отправился в зону специальной военной операции. Кроме того, блогера обвинили в легализации незаконно приобретённого имущества на сумму более 706 млн рублей. ФНС обязала её выплатить недоимку, штрафы и пени на общую сумму свыше 1,4 млрд рублей. На имущество Блиновской наложили арест.

В конце мая 2024 года блогер подала заявление о банкротстве в арбитражный суд. На судебном заседании 30 августа в Савёловском суде Москвы Блиновская признала вину в уклонении от уплаты налогов.

В октябре кассационный суд признал законным начисление Елене Блиновской 1,1 млрд рублей налогов.