Избранный президент США Дональд Трамп, неоднократно заявлявший, что сможет быстро прекратить украинский конфликт, анонсировал встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. О том, что стороны уже занимаются подготовкой этого мероприятия, 9 января известило агентство Reuters по итогам выступления Трампа перед губернаторами-республиканцами в резиденции Мар-а-Лаго. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 1051-й день СВО.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин и Дональд Трамп

Конкретных сроков встречи с российским президентом избранный лидер США не привёл, но 19 декабря 2024 года Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещённой с большой пресс-конференцией, заявлял, что не общался с Дональдом Трампом уже четыре года и готов к беседе и встрече с ним.

В качестве условий для прекращения огня и начала переговоров глава российского государства неоднократно предлагал вывести украинские войска из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, признать эти четыре региона и Крым частью России, отказаться от членства в НАТО и снять международные санкции.

О намерении встретиться с Путиным для урегулирования украинского конфликта Трамп уже высказывался публично 22 декабря.

«Мы должны закончить эти войны. Эти войны ужасны», — отмечал избранный президент США в ходе выступления перед сторонниками.

А на недавней пресс-конференции Трамп выражал надежду, что сможет остановить конфликт на Украине за шесть месяцев.

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