Москва, 10 января, 2025, 07:15 — ИА Регнум. Разбивка аванса на две части может сократить промежуток времени между выплатами в январе, учитывая перепад в доходах после новогодних праздников. Такое мнение высказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов.

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По словам парламентария, в начале января аванс работников будет небольшим из-за того, что в начале месяца мало рабочих дней.

«Несмотря на последующее получение основной части заработной платы, такой временный финансовый разрыв создает дискомфорт для сотрудников. Разбивка аванса на две части смогла бы изменить сложившуюся практику в интересах работников», — приводит «РИА Новости» слова Гаврилова.

Так, депутат предложил выплачивать первую часть аванса до 15 января, а вторую — в срок, который предусматривается отдельно в каждой компании. По его мнению, подобное разделение аванса поможет сократить интервал.

Для того чтобы внедрить такой способ выплаты аванса, работодатель должен изменить локальные нормативные акты, отмечает Гаврилов. После этого потребуется заключения дополнительного соглашения с сотрудниками.

Как передавало ИА Регнум, 9 января началась первая в 2025 году рабочая неделя после новогодних и рождественских праздников в России, она продлится всего два дня. Новогодние и рождественские каникулы для граждан России продолжались 11 дней — с 29 декабря по 8 января включительно. При этом день 30 декабря стало выходным за счёт переноса с 28 декабря, а 31 декабря стало нерабочим днём за счёт переноса с выпавшего на воскресенье 7 января 2024 года, поэтому новогодние «каникулы» стали непрерывными.

Следующие длинные выходные в России выпадут на майские праздники — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая. Вторая по продолжительности рабочая неделя тоже приходится на май, она продлится три дня — с 5 по 7 мая включительно.

В 2026 году на новогодних каникулах россияне будут отдыхать девять дней. Выходными будут дни с 31 декабря 2025 года по 8 января 2026 года.