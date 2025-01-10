Москва, 10 января, 2025, 06:41 — ИА Регнум. Российский расчёт гаубицы 2А65 «Мста-Б» группировки войск «Центр» с помощью высокоточного боеприпаса «Краснополь-М2» уничтожил командный пункт украинских военных на красноармейском направлении. Об этом 10 января проинформировали в Министерстве обороны.

Минобороны РФ. Кадр из видео

«Получив координаты цели от разведывательных подразделений и операторов беспилотных летательных аппаратов группировки, расчет орудия «Мста-Б» выполнил наводку и точным огнём уничтожил сосредоточение живой силы ВСУ на дистанции более 15 км», — сказано в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что после выполнения боевой задачи бойцы расчёта замаскировали гаубицу и убыли в укрытие. Позже расчёт беспилотника «Орлан-30» выполнил корректировку огня. Вместе с этим в министерстве сообщили, что использование высокоточного боеприпаса нового поколения «Краснополь-М2» позволяет бить по целям противника с высокой точностью.

Как передавало ИА Регнум, 9 января ведомство показало кадры работы экипажей Ка-52м в приграничных районах Курской области. Отмечалось, что экипажи выполняли боевые задачи по поддержке подразделений группировки «Север».

8 января Минобороны РФ показало кадры работы расчёта реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-С» российских войск в зоне проведения спецоперации.

Министерство обороны в субботу, 4 января, опубликовало кадры поражения танка ВСУ барражирующим боеприпасом «Ланцет». Танк противника был уничтожен в приграничье Курской области.