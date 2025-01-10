Токио, 10 января, 2025, 06:26 — ИА Регнум. Власти Японии убрали из санкционных списков восемь человек, в том числе мать погибшего бизнесмена Евгения Пригожина Виолетту. Об этом сообщила пресс-служба японского МИД.

Иван Шилов ИА Регнум Санкции

Причины, по которым власти Японии приняли такое решение в отношении матери Пригожина, не разглашается.

Кроме того, кабинет министров исключил из санкционных списков посмертно российских военнослужащих Олега Цокова и Георгия Шуваева. Также санкции отменены посмертно в отношении экс-премьера ЛНР Геннадия Цыпкалова, экс-депутата Народного совета ДНР Михаила Жукова, экс-депутата Народного совета ДНР Марии Пироговой, народного артиста ЛНР Михаила Голубовича и бывшего депутата Народного совета ЛНР Олега Попова.

Ранее ИА Регнум сообщало, что власти Японии приняли решение в рамках антироссийских мер ввести санкции против 11 физических лиц, 51 юридического лица и трёх банков из России, а также в отношении нескольких компаний и одного физлица из восьми стран мира.

Как заявил новый премьер-министр Японии Сигэру Исиба в своей программной речи в парламенте, Токио продолжит политику антироссийских санкций и помощи Украине.